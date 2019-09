Polizeibericht aus dem Kreis Borken : Autofahrer ist so betrunken, dass er aussteigt und im Graben zusammenbricht

Autofahrer ist so betrunken, dass er aussteigt und im Graben zusammenbricht

Gescher Dieser Mann war weit über Schlangenlinien hinaus: Im Kreis Borken ist ein Mann offenbar so stark alkoholisiert Auto gefahren, dass er schließlich ausstieg und im Straßengraben kollabierte.

Ein Rettungswagen musste den offensichtlich erheblich alkoholisierten Autofahrer in der Nacht zum Samstag in Gescher in ein Krankenhaus bringen.