Autobahn gesperrt : Motorradfahrer fährt auf der A2 bei Bottrop in Stauende

Die Leuchtschrift „Unfall“ ist auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei zu sehen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Carsten Rehder

Bottrop/Königshardt Aufgrund eines Unfalls am Stauende ist die A2 zwischen Bottrop und Königshardt in Richtung Oberhausen gesperrt. Die Sperrung dauert voraussichtlich noch bis zum Mittag an.

Ein Motorradfahrer ist auf der A2 zwischen Bottrop und Königshardt auf ein Stauende aufgefahren. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Fahrer schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Die Autobahn in Fahrtrichtung Oberhausen ist noch bis voraussichtlich 12.30 Uhr gesperrt. Durch den Hubschraubereinsatz kommt es auch in Richtung Hannover zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei bittet, den Bereich weiträumig zu umfahren.

(chal)