Polizei hat Suizid-Hinweise : Auto rast in Recklinghausen in Bushaltestelle - ein Todesopfer, mehrere Verletzte

Polizisten und Feuerwehrleute stehenden neben einem beschädigten Auto an einer Bushaltestelle in Recklinghausen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Recklinghausen Ein Autofahrer ist in Recklinghausen in eine Gruppe wartender Menschen an einer Bushaltestelle gerast und hat eine Person getötet. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Ein Autofahrer ist in Recklinghausen in eine Gruppe wartender Menschen an einer Bushaltestelle gerast und hat einen Menschen getötet und mehrere Personen verletzt. Das teilte die Polizei am Donnerstag via Twitter mit. Zunächst war von neun Verletzten die Rede. Laut Feuerwehr kamen sechs Menschen in umliegende Krankenhäuser. Auch der Autofahrer wurde schwer verletzt.

Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. „Wir ermitteln die Hintergründe und können noch nichts ausschließen“, hatte eine Polizeisprecherin zunächst gesagt. Am frühen Abend teilte sie auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass es Hinweise auf einen Suizidversuch gebe.



Nach ersten Informationen der Polizei war der Mann auf einer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er von seiner Fahrbahn abkam und auf die Gegenseite geriet. Dort fuhr er in die an einem Bushäuschen wartende Menge.

