19-Jährige leicht verletzt : Auto kollidiert mit IC im Sauerland - Schrankenanlage seit Hochwasser defekt

Nachrodt-Wiblingwerde Die 19 Jahre alte Autofahrerin ist mit leichten Verletzungen davon gekommen. Die Schranken dort sind seit dem Hochwasser im Sommer außer Betrieb. Sicherheitsposten überwachen seitdem den Bahnübergang.

Ein Intercity hat an einem Bahnübergang im Sauerland das Auto einer 19-Jährigen erfasst. Die Frau hatte am Übergang in Nachrodt-Wibling am Mittwoch noch beschleunigt, ihr Wagen war aber noch am Heck von dem IC aus Dortmund nach Frankfurt erfasst worden. Das Auto schleuderte gegen die Schrankenanlage, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.