Amtsgericht Köln Auto auf A57 gerammt und geflüchtet – Prozess vor dem Start

Rückblick: Es ist noch früh am Morgen, als Michael Hahnke und sein Sohn am 27. Mai 2023 auf der A57 von Nettetal auf dem Weg nach Frankfurt sind. Dort ist eine Schlüsselübergabe verabredet, Hahnkes Sohn hat in der Stadt am Main gerade eine neue Wohnung und einen neuen Job gefunden. Doch in Höhe Köln-Bickendorf kommt ein silberner Kia Sorento angeschossen und rammt das Heck von Hahnkes Auto. Der Peugeot 108 gerät sofort ins Schleudern, kracht rechts gegen die Betonmauer und schleudert zurück auf die Fahrbahn. „Das ging alles ganz schnell“, sagt Hahnke. „Ich dachte danach zuerst, ein Reifen wäre geplatzt.“ Der Unfallverursacher fährt einfach weiter.