Auto-Diebstahl in NRW: Alle zweieinhalb Stunden wird ein Pkw geklaut

Statistik der Versicherer : Alle zweieinhalb Stunden wird in NRW ein Auto geklaut

Autodieb (Symbolbild). Foto: Maridav/Shutterstock

Düsseldorf Fast überall in NRW haben Kriminelle im vergangenen Jahr weniger Autos gestohlen - nur in Düsseldorf, Köln und Dortmund schlugen sie öfter zu. In diesen drei Städten war ihre Beute auch besonders wertvoll.

In Düsseldorf, Köln und Dortmund ist das Risiko eines Autodiebstahls höher als in anderen Städten in Nordrhein-Westfalen. Das geht aus neuen Zahlen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervor, die am Montag veröffentlicht wurden. Fragen und Antworten dazu.

Wie viele Autos wurden in NRW gestohlen und wie hoch ist der Schaden? Insgesamt wurden in NRW im vergangenen Jahr 3729 Autos geklaut, die gegen Diebstahl versichert waren. Im Vergleich zum Jahr zuvor ist die Zahl laut GDV um zehn Prozent zurückgegangen. Im Durchschnitt zahlten die Kfz-Versicherer allerdings für jeden Diebstahl fast 20.000 Euro - das sind rund 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Nach Angaben des Verbandes lag der wirtschaftliche Schaden durch Autodiebstähle allein in NRW bei fast 74,3 Millionen Euro.

Wo schlugen Diebe besonders oft zu? Eigentlich ging die Zahl der Diebstähle landesweit zurück - mit drei Ausnahmen. In Köln, Düsseldorf und Dortmund waren Autoknacker fleißiger als im Jahr zuvor. In Köln und Düsseldorf zählten die Versicherer 0,8 gestohlene Autos auf 1000 kaskoversicherte Pkw, in Dortmund waren es 0,7.

Was zeichnet die häufigsten Tatorte aus? „In diesen drei Städten ist nicht nur die Diebstahlgefahr höher als im Rest des Landes, die gestohlenen Autos sind zudem auch überdurchschnittlich teuer“, rechnet der GDV vor. Für ein in Düsseldorf gestohlenes Auto zahlten die Versicherer im Schnitt mehr als 30.300 Euro, in Köln waren es rund 25.900 Euro und in Dortmund fast 24.800 Euro. Landesweit zahlte der GDV im Schnitt 19.923 Euro pro Wagen zurück.

Wo gab es besonders wenige Diebstähle? Vergleichsweise selten waren Diebe in Münster unterwegs (0,3 gestohlene Autos auf 1000 kaskoversicherte Pkw). Auch in Bonn (0,4) und Bielefeld (0,4) sowie in Duisburg (0,5) waren Autobesitzer im Schnitt seltener betroffen.



Welche Autos werden am häufigsten gestohlen? Am häufigsten wurden Autos der Marken VW, Audi, BMW und Mercedes gestohlen. In Relation zur Verbreitung der Modelle führt der Audi-SUV Q7 die Negativ-Liste an. Aber auch Range Rover und Porsche waren sehr beliebt bei den zum Teil organisierten Kriminellen.

Und wie steht NRW im bundesweiten Vergleich da? Eigentlich eher durchschnittlich, wenn die Diebstahlquote verglichen wird (Diebstähle pro 1000 kaskoversicherte Pkw):

Bayern: 0,1

Baden-Württemberg: 0,1

Saarland: 0,1

Rheinland-Pfalz: 0,2

Thüringen: 0,3

Hessen: 0,3

Niedersachsen: 0,4

Schleswig-Holstein: 0,4

NRW: 0,5

Bremen: 0,5

Mecklenburg-Vorpommern: 0,5

Sachsen-Anhalt: 0,7

Sachsen: 0,7

Brandenburg: 1,4

Hamburg: 1,9

Berlin: 3,6

Kann man nichts tun gegen Autodiebe? Doch, meint die Polizei. „Autodiebstahl ist kein Schicksal – auch ohne besonders teuren Aufwand lässt sich ein effektiver Schutz erzielen“, rät sie. Teure Wagen sollten nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports geparkt werden. Zündschlüssel sollten immer abgezogen, das Lenkradschloss stets eingerastet, Fenster geschlossen, Alarmanlagen angeschaltet und der Ersatzschlüssel nicht am oder im Auto versteckt werden. Elektronische Sicherungen seien allerdings auch nie vollkommen verlässlich: „Die Gegenseite schläft nicht und sucht nach immer neuen Möglichkeiten zur Überwindung der Systeme“, erklärt die Polizei.

Ansonsten kann Ihnen auch eine Keksdose dabei helfen, Ihr Auto zu schützen.

