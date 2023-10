Lesen, Tanzen, Trash-TV Wenn alles zu viel wird – so schaffen Sie sich kleine Auszeiten im Alltag

Einfach mal alles ausschalten: den Fernseher, das Handy, den Computer – und sich auf die gute alte Handarbeit besinnen. Das kann man in Form von Töpfern, Schnitzen und mehr. Was ich schon in Lockdown-Zeiten und auch heute gerne mache, um dem Alltag zu entfliehen: Diamond-Painting. Es funktioniert so wie bei „Malen nach Zahlen“. Jedoch braucht man keinen Pinsel, sondern einen Applikator und Wachs, damit werden nach Nummern sortiert kleine funkelnde Steinchen auf eine Leinwand geklebt. Am Ende ergibt es ein tolles Bild, das aus tausenden kleinen Mosaiken zusammengesetzt ist. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Ich habe bereits ein Van Gogh-Bild und auch eins zum Thema Harry Potter geklebt. So kann man mehrere Stunden verbringen und einfach abschalten.