Die Gründe Ausstoß von Treibhausgasen in NRW stagniert

Die Emissionen klimaschädlicher Treibhausgase in Nordrhein-Westfalen haben sich 2022 gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Mit 217,2 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten lag der Ausstoß um 0,1 Prozent niedriger als 2021, wie das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz am Donnerstag in Essen mitteilte. Nach zehn Jahren sinkender Emissionen waren diese 2021 erstmals wieder um sieben Prozent angestiegen.