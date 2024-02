Wechselhafte Aussichten Erst Vorfrühling, dann Winter-Comeback

Schon zwei Wochen vor dem meteorologischen Frühlingsbeginn am 1. März zeigt sich der Winter in Nordrhein-Westfalen von seiner extrem milden Seite. Schon am Mittwoch steigen die Werte laut Deutschem Wetterdienst (DWD) verbreitet auf elf bis 13 Grad, am Donnerstag sind im Rheinland sogar bis zu 18 Grad möglich. Mindestens bis Samstag bleibt es bei den für diese Jahreszeit angenehmen Temperaturen, wobei es sukzessive kühler wird. So erwartet der DWD am Freitag Höchstwerte zwischen zwölf und 15 Grad, am Samstag können noch neun bis 13 Grad erreicht werden. Das passt zu einem Winter, der laut DWD wieder außerordentlich mild ist und derzeit unter den zehn wärmsten Wintern seit Aufzeichnungsbeginn 1882 rangiert.