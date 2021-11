Ortstermin am Freitag : Ausschuss zur Hochwasserkatastrophe besucht Stolberg

Ortstermin am Freitag

Stolberg Die Einkaufstraße mit allen Geschäften stand unter Wasser: In Stolberg sind die Folgen des zerstörerischen Hochwassers vom Juli noch immer zu erkennen. Am Freitag kommen Landtagsabgeordnete zum Ortstermin.

Der vor einem Monat eingerichtete Parlamentarische Untersuchungsausschuss „Hochwasserkatastrophe“ fährt am Freitag (13.30) zum ersten Vor-Ort-Termin ins Flutgebiet. Die Landtagsabgeordneten wollen sich in Stolberg bei Aachen ein eigenes Bild vom Ausmaß der Katastrophe und den entstandenen Schäden machen. Die Delegation wird auch mit Einsatzkräften, Hilfsorganisationen und Ehrenamtlichen zusammenkommen. Dem Ausschuss gehören 13 Abgeordnete an.