Vom Flughafen ins Gefängnis : Niederländer mit zehn Identitäten bei Kontrolle aufgeflogen

Die Bundespolizei am Flughafen in Köln/Bonn deckte den Betrüger auf. Foto: dpa/Boris Roessler

Köln/Bonn Ein nicht ganz alltäglicher Fahndungserfolg: Kurz vor seinem Abflug in die Türkei stellte die Polizei fest, dass der Niederländer ein Betrüger war, der von der Staatsanwaltschaft Passau gesucht wurde.

Das hatte sich der 39-Niederländer sicherlich anders vorgestellt. Als er in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 01.30 Uhr am Flughafen in Köln/Bonn in den Flieger nach Istanbul steigen wollte, wurde er von der Polizei kontrolliert. Von dem Ergebnis der Kontrolle waren auch die Polizisten überrascht.