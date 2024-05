Zahl der Ausländer in NRW Höchststand erreicht – diese Städte verzeichnen den größten Zuwachs

Die Zahl der Menschen in Nordrhein-Westfalen mit ausländischer Staatsangehörigkeit hat laut dem Statistischen Landesamt Ende 2023 mit 3,23 Millionen einen neuen Höchststand erreicht. So hätten drei Prozent beziehungsweise 93.000 mehr Menschen mit ausländischem Pass in NRW gelebt, als noch 2022, erklärte das IT.NRW am Donnerstag in Düsseldorf.