Ausflugstipps in NRW fürs Wochenende : Endlich raus!

Blick vom Mühlenturm zum Schloss Liedberg mit dem Turm der Schlosskapelle Liedberg in Korschenbroich. Foto: S. Ziese / dpa

Düsseldorf Das Wochenende lockt dank reichlich Sonnenschein mit einem entspannteren Lebensgefühl. Wir bieten Ausflugstipps, bei denen man sich trotz vieler Besucher auch aus dem Weg gehen kann.

Frühlingshafte Temperaturen und gelockerte Corona-Regeln dürften am Wochenende in NRW zahlreiche Menschen nach draußen locken. Laut Deutschem Wetterdienst werden am Samstag und Sonntag bis zu 22 Grad erwartet. Es bleibt weitgehend trocken, nur im Osten des Landes kann es ab und an regnen. Wir haben einige Ausflugstipps zusammengestellt, die etwas abseits der üblichen Ziele liegen oder bei denen sich die Besucher gut verteilen können. Wegen der Pandemie kann es aber zu tagesaktuellen Einschränkungen kommen; auf Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen ist selbstverständlich zu achten.

Schloss Heltorf, Düsseldorf Der Park von Schloss Heltorf in Düsseldorf Angermund gilt als einer der schönsten niederrheinischen Waldparks im englischen Landschaftsstil und besitzt die deutschlandweit zweitälteste Rhododendronanpflanzung. Bis zu neun Meter hoch sind die Pflanzen, die zurzeit mit ihren rosa, gelben, weißen und orangen Blüten ein phantastisches Schauspiel bieten. Rund 70 Sorten können bewundert werden, aber auch 700 verschiedene Baumarten. Der Park ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet, das Schloss selbst ist nicht zugänglich. Der Eingang zum Schlosspark befindet sich am Froschenteich, die Anfahrt mit dem Auto ist über die Duisburger Landstraße oder die B8n, Ausfahrt Wittlaer, möglich. Das Parken kostet zwei Euro. Weitere Infos stehen online unter www.forst-graf-spee.de. (Inzidenz Düsseldorf Freitag: 50,8)

Bunter Garten, Möchengladbach Schöne Parkanlagen gibt es viele. Doch der Bunte Garten in Mönchengladbach hat eine ganz besondere Atmosphäre. In unterschiedliche Zonen gegliedert, bietet der 30 Hektar große Botanische Garten eine beeindruckende Vielfalt: exotisch, verwunschen, entspannend. Außer gerade wieder in Schuss gebrachtem historischen Brunnen, Beeten und Liegewiesen gibt es einen beliebten Spielplatz, eine Vogelvoliere und einen Apothekergarten. Vor Kurzem ist eine weitere Besonderheit hinzugekommen: Neben dem Biergarten hinter der denkmalgeschützten Kaiser-Friedrich-Halle (nur mit negativem Test und Anmeldung möglich, mehr Info unter ninetynine-mg.de) kann sich jeder an der Selbstbedienungsstation ein „Picknick to go“ in einem Korb zusammenstellen lassen und mit in den Park nehmen. Parkplatz u.a. an der Beethovenstraße. (Inzidenz Möcnhengladbach Freitag: 52,9)

Zeche Zollverein, Essen Das Unesco-Welterbe der früheren Zeche Zollverein im Nordosten Essens birgt mehrere Museen und ist auch wegen der Industriekultur immer einen Besuch wert. Zwar gibt es auch dort zur Eindämmung der Corona-Pandemie weiter einige Einschränkungen und Regeln, aber unter anderem können die Dauerausstellung sowie die Sonderausstellung „Kindheit im Ruhrgebiet“ im Ruhr-Museum besucht werden. Auch lohnt sich ein Spaziergang auf dem weitläufigen Areal. Die Veranstalter weisen Interessierte daraufhin, sich vor einem Besuch über die tagesaktuellen Hinweise zur Pandemie und mögliche Einschränkungen unter www.zollverein.de/corona zu informieren. (Inzidenz Essen Freitag: 38,1).

Biggesee Der Stausee im Sauerland gehört zu den schönsten Ausflugszielen in NRW. Der See an der Listetalsperre liegt rund 90 Autominuten von Düsseldorf entfernt – und ist insbesondere bei schönem Wetter einen Besuch wert. Man kann dort entlang des Ufers wandern; es gibt auch schöne Fahrradwege rund um den See. Einen ganz besonderen Ausblick auf den See hat man von der Aussichtsplattform „Biggeblick“ in 90 Metern Höhe. Von dort kann man auch die Burgruine Waldenburg mal aus einer anderen Perspektive betrachten. (Inzidenz Kreis Olpe Freitag: 58,2).

Liedberg, Korschenbroich Für den Bürgermeister von Korschenbroich ist der Ortsteil Liedberg der „nördlichste Vorposten des Alpenvorlandes“. Tatsächlich erhebt sich der Inselberg, der dem Ort und seinem Schloss den Namen gab, eindrucksvoll aus der niederrheinischen Tiefebene. Schon der Neandertaler soll hier gelebt haben, später hinterließen Kelten und Römer ihre Spuren. Rund um die liebevoll restaurierte Burg, einst kurkölnische Landesfeste, erstreckt sich der eindrucksvolle Haag, ein Wald mit uraltem Baumbestand. Das schmucke Örtchen Liedberg liegt an der nördlichen Seiten des Waldes. Ein Fachwerkensemble umgibt den Marktplatz, dessen bestimmendes Gebäude das Gasthaus Vennen ist. Nach einem Spaziergang durch Wald und Ort (der viele Eindrücke und beste Fotomotive bietet) lässt sich hier im idyllischen Biergarten wunderbar entspannen – kühle Erfrischung und deftige Speisen inklusive. (Inzidenz Rhein-Kreis Neuss Freitag: 40,3).

Baldeneysee, Essen Eines der attraktivsten Ausflugsziele ist sicherlich der Baldeneysee im Süden von Essen. Besucher, die mit dem Auto kommen, sollten aber früh anfahren, da an diesem Wochenende eine Reihe an Zufahrten gesperrt werden, wenn die Parkplätze belegt sind. Sprich: Für die, die da sind, soll es nicht zu voll werden. Der See ist besonders attraktiv für Fahrradfahrer, da ihn ein Radweg fast ganz umrundet, wobei allerdings häufig Inline-Skater den Weg kreuzen. Anreise per S6 ab Düsseldorf bis Essen-Hügel oder Essen-Werden ist auch eine Option. (Inzidenz Essen Freitag 38,1)

Müngsten, Solingen Schroffe Felsen, plätschernde Bäche und weite Ausblicke auf das wildromantische Tal der Wupper bietet ein etwa 90-minütiger Rundweg von Müngsten über den Diederichstempel nach Wiesenkotten – dabei immer wieder aus unterschiedlichsten Perspektiven im Blick: die 107 Meter hohe Müngstener Brücke. Start und Ziel ist der Parkplatz Brückenpark im Bereich der B229 / L74, gleich gegenüber der Straßenkreuzung führt ein Wanderweg in den Wald in Richtung Burg. An der ehemaligen Waldschänke Wiesenkotten geht es über eine Brücke auf der anderen Seite der Wupper zurück zum Startpunkt. Einkehrmöglichkeit besteht in der Außengastronomie von Haus Müngsten, direkt unter der höchsten Eisenbahnbrücke Deutschlands kann Minigolf gespielt werden (jeweils mit negativem Test). (Inzidenz Solingen Freitag: 56,5)

Tiergarten Kleve Im Tiergarten Kleve gibt es derzeit zahlreiche Jungtiere zu sehen. Vor allem Ziegen und Schafe haben Nachwuchs bekommen. Neu auf der Anlage sind außerdem Maras und Strauße. Lamas können gefüttert werden und die Erdmännchen sind gerade in eine neue Anlage gezogen. Der Tiergarten hat täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Ein negativer Coronatest ist für den Besuch nicht notwendig. Alle Gäste müssen sich jedoch vorab im Internet unter www.tiergarten-kleve.de anmelden. Auf dem gesamten Areal gilt Maskenpflicht, auch für schulpflichtige Kinder. (Inziden Kreis Kleve Freitag: 39,7)

Alpenpark, Neuss Klettern wie die Gemsen, Golfen auf der Alm, Genießen im Biergarten, dafür braucht es am Wochenende keine 800 Kilometer Autofahrt. In Neuss öffnet der Alpenpark an der Skihalle wieder. Die Piste ist zwar noch geschlossen, aber alle Outdoor-Aktivitäten laufen an, auch der Biergarten ist geöffnet. Im Kletterpark gibt es sieben Parcours für alle Alters- und Fitnessstufen. Beim Almgolf – wie Minigolf, aber mit Hindernissen vom Bachlauf bis zur Milchkanne – besteht die Auswahl zwischen einem 18- und einem 12 Loch-Course und beim FunFußball gilt es auf 14 Spielfeldern den Ball mit möglichst wenigen Schüssen im Tor zu versenken. Tickets und Preisinfos gibt es online: alpenpark-neuss.de. Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag, Feier- und Brückentag: 10 bis 20 Uhr, freitags 14 bis 20 Uhr. Anfahrt: An der Skihalle 1, 41472 Neuss. 800 Parkplätze kostenfrei. (Inzidenz Rhein-Kreis Neuss Freitag: 40,3)

Soest Die frühere Hansestadt Soest ist ein lohnendes Ziel. Die Stadt befindet sich derzeit in der Stufe 2 des NRW-Öffnungsplans. Das heißt, der Besuch von Biergärten und Straßencafés ist ohne Test möglich, für die Innengastronomie brauchen die Gäste ein negatives Testergebnis. Soest hat sich außerdem als Modellkommune qualifiziert. Ein Spaziergang durch das mittelalterlich geprägte Zentrum mit dem gelungenen Mix an alten und neuen Gebäuden ist ein Genuss an sich. Die weltberühmte Wiesenkirche mit ihren beeindruckenden Fenstern zählt zu den wichtigsten Kirchbauten Nordrhein-Westfalens. Aber auch der Patrokli-Dom und die Kirche Sankt Maria zur Höhe sind wahre Kleinode der Kunstgeschichte. Die Außengastronomie in der Innenstadt ist reichhaltig, besonders zu empfehlen ist die Brauerei Christ mit ihrem selbstproduzierten Landbier. Auch das älteste Gasthaus Westfalens, das bereits 1304 gegründete Pilgrimhaus, serviert wieder, und im Biergarten gibt es am Wochenende noch Plätze, wenn man rechtzeitig bucht. Für Parkmöglichkeiten ist gesorgt, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist Soest gut erreichbar. (Inzidenz Freitag: 23)

Biergarten Stadtwaldhaus, Krefeld Er wurde zum schönsten Biergarten Deutschlands gewählt, liegt malerisch im Krefelder Stadtwald mit Blick auf den Stadtwaldweiher samt Tempelchen und herrlichem Baum-Panorama – und er öffnet am Wochenende: der Biergarten am Stadtwaldhaus. Geöffnet ist er Samstag und Sonntag ab 11 Uhr; es gelten die Corona-Bestimmungen, das heißt, Zutritt haben nur vollständig Geimpfte, Genesene und negativ Getestete (der Test darf nicht älter als 48 Stunden sein); es besteht Maskenpflicht abseits der Tische; man muss den Personalausweis dabei haben. Wichtig für Spontanbesucher: Am Biergarten steht eine mobile Teststation bereit – geöffnet Samstag von 14 bis 21 Uhr und Sonntag von 11 bis 20.30 Uhr. Klingt alles umständlicher, als es ist. Am Ende ist es einfach die pure Biergartenlust mit Getränk, viel frischer Luft und schöner Aussicht. (Inzidenz Krefeld Freitag: 49,7)

Neandertal, Mettmann Eine der schönsten Entdeckerschleifen durchs malerische Neanderland führt derzeit durch das eiszeitliche Wildgehege. Dort hat sich gerade die Tarpan-Herde vermehrt. Jüngster Neuzugang bei den Wildpferden ist ein niedliches Fohlen mit Namen „Miyuki“, was „der reine weiße Schnee“ bedeutet. Die schneeweiße Stute tobt bereits munter umher und versucht Mutter „Mississippi“ nebst Rest der Herde zum Spielen zu animieren. Die Inzidenz sinkt, die Stimmung steigt – quasi punktgenau zur Eröffnung der neuen Schau mit dem Titel „Ötzi, Tatort in den Alpen“ darf das Neanderthal Museum wieder Gäste durch seine multimedialen Räume bitten. „Wir freuen uns auf die Besucher“, wie Museumsmitarbeiterin Melanie Wunsch sagt. Eintrittskarten mit einem Zeitfenster für je zwei Stunden können online via www.neanderthal.de gebucht werden, über das im Museum installierte Besuchersystem wird dann akribisch kontrolliert, dass nicht mehr Personen als erlaubt durchs Haus spazieren. Parallel zu den Live-Besuchen bleiben Online-Angebote bestehen, so gibt es weiterhin die extra für Schüler verschiedener Altersklassen entwickelten Führungen oder Online-Spezialitäten für Gruppen. (Inzidenz Kreis Mettmann Freitag 64,3)

Galgenvenn, Nettetal Das Wandermagazin kürte ihn 2016 zum zweitschönsten Wanderweg Deutschlands: den Galgenvenn, der im Grenzwald von Nettetal-Kaldenkirchen 11,2 Kilometer durch das deutsch-niederländische Grenzgebiet führt. Wer am Waldgasthof Galgenvenn (Knorrstraße 77) startet, gelangt durch einen hochstämmigen Wald und kommt an Seen, Heideland, an historischen Grenzsteinen und Flachskuhlen vorbei. Rund vier Stunden braucht der Wanderer für den Rundkurs. Falls der Parkplatz überfüllt ist, wäre die benachbarte Sequoia-Farm (Bruchstraße 98) mit Mammutbäumen eine Alternative wert. (Inzidenz Kreis Viersen Freitag: 32,4)

Aloha Beach House, Hückelhoven

Am wunderschönen Kapbuschsee in Hückelhoven-Brachelen öffnet erstmals das brandneue Aloha Beach House. Auf der Außenterrasse werden den Gästen Speisen und Getränke angeboten. Reservierungen nimmt das Team um Inhaber Christoph Zumfeld telefonisch unter 02462 2069980 entgegen. Das Baden im Freibad Kapbusch in Brachelen ist laut Betriebsleiter Heiko Hudl frühestens am 7. Juni wieder möglich. Derzeit können die Besucher nur von der Außengastronomie den Blick über das Freibad genießen. Angedacht ist der Zugang über ein Online-Ticket, bei dem Impfung, Schnelltest und Genesung abgefragt werden. „Wenn wir die Tore öffnen, werden auch viele Menschen hinein können“, verspricht der Betriebsleiter. (Inzidenz Kreis Heinsberg Freitag: 40,7)

