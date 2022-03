Die schönsten Ziele in NRW und Umgebung : Bunte Ausflugstipps für die Osterferien

Die schönsten Ziele in NRW und Umgebung

Düsseldorf Vom Märchenpark über Ostermärkte bis zu spannenden Museen gibt es in der Region viel zu entdecken. Egal, ob die Sonne scheint, oder es in Strömen regnet. Ein Überblick über das Ferienangebot rund um Ostern.

Frühlingswetter, Freizeit und viele bunte Angebote – die Osterferien sind eine großartige Gelegenheit für Ausflüge in der Region. Wir haben die schönsten Ausflugsziele für Jung und Alt im Rheinland und am Niederrhein für Sie gesammelt. Die Übersicht:

Ostermarkt auf dem Klostergut Graefenthal in Goch

Am Sonntag wird es 24 Grad warm

Wetter in NRW

Wetter in NRW : Am Sonntag wird es 24 Grad warm

Diese Ausflüge können Sie in den Osterferien unternehmen

Freizeit-Tipps : Diese Ausflüge können Sie in den Osterferien unternehmen

Neanderthal-Museum in Mettmann

Der Tannenbusch in Dormagen

Museum Abteiberg in Mönchengladbach

Halde Norddeutschland in Neunkirchen-Vluyn

Marina-Markt in Duisburg

Die Schlossgärten in Arcen

Märchenzoo am Blauen See in Ratingen