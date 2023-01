Freizeitaktivitäten bei Regen Neun Schlechtwetter-Tipps für einen Ausflug in NRW

Nieselregen, grauer Himmel und stürmische Böen – in Nordrhein-Westfalen ist es nach dem Jahreswechsel trotz milder Temperaturen oftmals recht ungemütlich. Gerade am Wochenende stellt sich dann schnell die Frage, was man an solchen trüben Regentagen überhaupt unternehmen kann. Wir haben deshalb neun Schlechtwetter-Tipps in NRW für Sie zusammengestellt.