Ausflugstipps an markante Orte Wo NRW aussieht wie das Allgäu, Frankreich oder England

Es muss ja in den Ferien nicht immer Italien, Spanien oder Frankreich sein, viele attraktive Ausflugsziele finden sich auch in der unmittelbaren Umgebung. Der Aufwand dort hinzukommen, ist deutlich geringer, genauso wie der Andrang der Massen. Und manchmal sieht es an diesen Orten aus wie an den weit bekannteren Reisezielen, so dass man sich dort gar nicht mehr hinträumen muss. Wo Nordrhein-Westfalen aussieht wie…