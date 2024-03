Erdmännchen und Großkatze gestorben Ausbruch von Kuhpocken im Wuppertaler Zoo

Mit der vorsorglichen Schließung des Kontaktbereichs im JuniorZoo wolle man verhindern, dass ein direkter Kontakt zwischen Mensch und Tier hergestellt werden könne, so die Stadt. Kuhpockenfälle und damit eine Ansteckungsgefahr habe es in diesem Bereich nicht gegeben. „Wir bedauern sehr, dass diese Schließung ausgerechnet in die Zeit der Osterferien fällt, allerdings steht das Wohl unserer Tiere und Gäste im Vordergrund“, teilt die Stadt mit. Auch das RKi empfiehlt, den direkten Kontakt zu infizierten Tieren zu vermeiden. Verdächtige Hautveränderungen bei Tier oder Mensch sollten nach Möglichkeit abgedeckt und dem Arzt vorgestellt werden.