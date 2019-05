Aus Wildpark ausgebrochen : „Mal hier, mal dort“ - Entlaufener Luchs streift durchs Ruhrgebiet

Bochum Bereits seit Wochen läuft bei der Polizei in Bochum eine besondere „Fahndung“, jetzt ist der extrem scheue Gesuchte wieder gesichtet worden: Ein Luchs streift durch das Ruhrgebiet.

Das Tier ist demnach vermutlich aus einem Wildpark in Haltern ausgebrochen. Das Tier sei zuletzt Mittwochabend auf einem Feld in Bochum gesichtet worden. Ende April hatten Spaziergänger die Polizei in Castrop-Rauxel verständigt, weil sie einen Luchs gesehen haben wollen. „Wenn die Kollegen dann ausrücken, ist das Tier aber immer schon weg“, sagte Polizeisprecher Volker Schütte. Erstmals hatte das Tier Schlagzeilen gemacht, als es in Herne von einem Autofahrer fotografiert wurde.