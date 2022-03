Registrierung, Sozialleistungen, Mietrecht : Aufnahme von Flüchtlingen: Das müssen Privatleute wissen

Flüchtlinge aus der Ukraine vor einem Heim in Köln. Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Viele Menschen sind bereit, Flüchtlinge in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus unterzubringen. Dabei gibt es aber einiges zu beachten. Die wichtigsten Aspekte im Überblick.

Die Bereitschaft, Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen, ist auch in Nordrhein-Westfalen groß. Viele Menschen bieten auf eigene Initiative hin Zimmer oder Wohnungen an, um Schutzsuchende unterzubringen. Birgit Naujoks, Geschäftsführerin des Flüchtlingsrats NRW, findet es großartig, dass sich eine so große Zahl von Bürgerinnen und Bürgern engagiert. „Dennoch sollte man es sich gut überlegen, ob man den Anforderungen, die eine solche Aufnahme in den eigenen vier Wänden stellt, auch gerecht werden kann“, sagt Naujoks. Folgende Aspekte gilt es für Privatleute zu beachten.

Registrierung der Flüchtlinge

Grundsätzlich dürfen sich ukrainische Staatsangehörige mit einem biometrischen Pass drei Monate ohne Visum in Deutschland aufhalten, dies kann nach Ablauf auf sechs Monate erweitert werden. Es besteht für die Flüchtlinge zunächst keine Pflicht, sich bei den Behörden registrieren zu lassen, dies ist jedoch ratsam, um von staatlicher Seite einen Überblick über die Flüchtlingssituation im Land zu bekommen. Wer privat untergekommen ist, soll von den Kommunen laut einem Schreiben des Integrationsministeriums NRW erstmal nicht in die Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Bochum geschickt werden. Die Registrierung könne demnach auch später erfolgen. Privatleute sollten aber laut Naujoks mit den Menschen, die sie aufnehmen wollen, ein Gespräch führen über deren gewünschten Aufenthaltsstatus. Dies ist wichtig für die spätere Vergabe von Sozialleistungen. NRW-Flüchtlingsminister Joachim Stamp hatte zwar die Eigeninitiative der Helfer gelobt, aber für ein geordnetes, von den Behörden gesteuertes Verfahren geworben, bei dem die Menschen registriert werden.

Information über Hilfsangebote/Hilfegesuche

Wer privat ein Zimmer oder eine Wohnung für ukrainische Flüchtlinge bereitstellen oder anderweitig Hilfe leisten möchte, kann sich auf Internet-Plattformen wie elinor.network oder unterkunft-ukraine.de registrieren. Dort lässt sich beispielsweise auch angeben, wie lange man eine Familie beherbergen kann. Die offizielle Verteilung von Flüchtlingen, die nicht privat oder über die Kommune untergebracht sind, läuft über die LEA in Bochum. Die Schutzsuchenden werden dort registriert und nach einem mehrwöchigen (vorgesehen sind zwei bis drei Wochen) Aufenthalt in einer Landesaufnahmeeinrichtung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz den Kommunen zugewiesen. Der Kontakt für ein privates Hilfsangebot müsste dann über die jeweilige kommunale Ausländerbehörde erfolgen.

Aufnahme mit dem Vermieter klären

Wer in einem Mietverhältnis steht, sollte die Aufnahme von Flüchtlingen in der eigenen Wohnung vorab mit dem Vermieter klären. „Sonst kann es mietrechtliche Konsequenzen geben“, warnt Naujoks. Zwar sind Besuche erlaubt, bei der Aufnahme von Flüchtlingen handelt es sich aber eher um langfristige Arrangements, die einer Zustimmung bedürfen. Rechtliche Folgen für Helfer können aus dem Verhalten der aufgenommenen Personen aber nicht entstehen. „Wer hilft, ist nicht verantwortlich für den anderen“, sagt Naujoks.

Finanzielle Fragen besprechen

Wer ein Zimmer zur Verfügung stelle, sei nicht automatisch bereit, auch für Lebenshaltungskosten und Krankenversicherung der Flüchtlinge einzuspringen, sagt Naujoks. Dies sollte auch zur eigenen Absicherung mit den Aufgenommenen besprochen werden. Für den visumsfreien Aufenthalt gilt: Innerhalb der ersten drei Monate des Aufenthalts besteht zwar kein Anspruch auf Sozialleistungen, hilfebedürftige Personen können aber so genannte „Überbrückungsleistungen“ nach Paragraph 23 Abs. 3 Satz 3 SGB XII beim Sozialamt beantragen. Abgedeckt werden dabei normalerweise für einen Monat Kosten für Essen, Kleidung, Unterkunft, medizinische Notversorgung sowie Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft. In Härtefällen können die Leistungen auch länger erbracht werden, dazu gehört auch ein Anspruch auf Krankenhilfe. Nach Ablauf der ersten drei Monate besteht ein Anspruch auf reguläre Sozialleistungen. Eine Erwerbstätigkeit ausgeübt werden darf nicht.

Bei Menschen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach Paragraph 24 Aufenthaltsgesetz sieht die Lage anders aus. Sie bekommen Leistungen nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz (auch von Anfang an) und werden auch arbeiten dürfen. Die Aufenthaltserlaubnis gilt für ein Jahr und kann auf bis zu drei Jahre verlängert werden. Voraussetzung dafür ist, dass sie sich als Flüchtling registrieren lassen. Aufgrund der Leistungsberechtigung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz steht ihnen in den ersten 18 Monaten des Aufenthalts nur ein eingeschränktes medizinisches Versorgungsangebot, nämlich bei akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen, zur Verfügung. Dazu muss von den Behörden ein Behandlungsschein ausgestellt werden, der dem Arzt vorzulegen ist.

Impfstatus abklären

Bei einer privaten Aufnahme von Flüchtlingen sollte auch deren Impfstatus geklärt werden. Dem Vernehmen nach sollen in der Ukraine nur rund 35 Prozent der Bevölkerung mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff vollständig geimpft worden sein. Rund 30 Prozent sollen den in der EU nicht zugelassenen chinesischen Impfstoff Sinovac erhalten haben. Sie benötigen hierzulande eine neue Impfserie, die aber nach Empfehlung der Ständigen Impfkommission erst vier Wochen nach der letzten Impfung begonnen werden darf.

