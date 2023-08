Tipps der Landesmedienanstalt NRW Wie man mit Kindern über Pornografie spricht

Kinder und Jugendliche sehen Pornos. Diese Tatsache mag Eltern vielleicht unangenehm sein, doch vermeidbar ist es kaum. Laut einer repräsentativen Umfrage der Landesmedienanstalt haben die meisten Jugendlichen, die Geschlechter unterscheiden sich hier kaum, ihren ersten Porno zwischen dem zwölften und vierzehnten Lebensjahr gesehen. Mehr als ein Drittel der Befragten zwischen elf und 17 Jahren hat schon mal pornografische Inhalte gesehen, weit weniger als der Hälfte ist dabei klar, wie unrealistisch die Inhalte sind. Aufklärung in Sachen Porno ist also nötig. Die Landesmedienanstalt hat Tipps veröffentlicht, die Eltern helfen sollen, über dieses Thema mit ihren Kindern so zu sprechen, dass diese gut aufgeklärt sind.