Erste Städte verbieten Rasen-Sprengen : In Ostwestfalen wird das Wasser knapp

Rasen-Sprengen ist derzeit in einigen ostwestfälischen Städten verboten. Foto: dpa-tmn/Nestor Bachmann

Löhne Bei Hitze steigt der Wasserverbrauch. Einige NRW-Städte verbieten Bürgern, den Rasen mit Trinkwasser zu sprengen. An Wupper und Rhein sind die Wasservorräte dagegen gut gefüllt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Marlen Keß Vonund Anna Steinhaus Marlen Keß Autorendetails aufklappen Marlen Keß (kess) ist Redakteurin im Ressort Report / NRW der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Zu wenig Wasser bei zu hohem Verbrauch: In den Städten Löhne und Bad Oeynhausen sowie in den Gemeinden Hüllhorst und Hille gilt bis auf Weiteres eine Verordnung, die es verbietet, mit Trinkwasser aus der öffentlichen Versorgung Rasenflächen zu sprengen oder Privatpools zu befüllen. 120.000 Menschen sind davon betroffen.

„Die Lage ist ernst“, sagt der Löhner Bürgermeister Bernd Poggemöller (SPD). Dazu haben auch die für Juni ungewöhnlich heißen Temperaturen der vergangenen Tage beigetragen. Am Montag und Dienstag sei im Gebiet des Wasserbeschaffungsverbandes Am Wiehen rund 20 Prozent mehr Wasser verbraucht worden als üblich. Der Pegel im Hochbehälter des Verbandes sei dadurch deutlich nach unten gegangen, „und das darf einfach nicht passieren“, sagt Poggemöller. Deshalb habe man sich erstmals zu einer solchen Maßnahme entschlossen. Bei Verstößen gegen die seit Mittwoch geltende Verordnung drohen Bußgelder von bis zu 1000 Euro. „In Bad Oeynhausen wird es Kontrollen geben“, sagt Stadtsprecher Volker Müller-Ulrich. Drei Monate lang werde die Verordnung gelten – „außer die Lage entspannt sich nachhaltig“, sagt Poggemöller.

info Viele NRW-Bäder mit Renovierungsbedarf Sanierung Viele Schwimmbäder in NRW sind sanierungsbedürftig – doch nur wenige sollen renoviert werden. Das geht aus einer Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor. Demnach haben 60 Bäder aus NRW Mittel aus einem bundesweiten Förderprogramm beantragt – aber nur zehn haben den Zuschlag erhalten. Dazu gehören Bäder in Hemer im Sauerland, in Bad Oeynhausen, Wuppertal und Tönisvorst.

Nicht nur die Bürger müssen Wasser sparen: Die städtischen Flächen werden mit Brauchwasser aus der Kläranlage bewässert, im Freibad von Bad Oeynhausen wird jeden Morgen beurteilt, ob das Becken befüllt werden kann. Ein Drittel des Wassers kommt von den Stadtwerken, den Rest liefert der Verband zu. Das Frühschwimmen entfällt, bis der Engpass vorüber ist.

Doch danach sieht es derzeit nicht aus. Es wird wieder heiß in NRW, bis zu 35 Grad sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für das Wochenende voraus. Am Sonntagnachmittag soll es zwar vereinzelt Schauer und Gewitter geben, diese halten sich aber nicht lange. Ab Montag wird es kühler und wechselhafter, in der Fläche sind aber keine Niederschläge zu erwarten. Und auch der Juli wird wohl zu warm und zu trocken.

Das NRW-Umweltministerium fordert deshalb dazu auf, sorgsam und sparsam mit dem Wasser umzugehen, wie es in einer Mitteilung von Freitag heißt. Die Verhaltensregeln der Kommunen mit Versorgungsengpässen müssten ernst genommen und unbedingt beachtet werden. Gleichwohl sei die Trinkwasserversorgung im Land grundsätzlich auch an heißen Tagen gesichert, die Talsperren seien nach dem feuchten Winterhalbjahr noch ausreichend gefüllt. Das bestätigt Ilona Weyer vom Wupperverband, der drei Trinkwassertalsperren betreibt. Die Füllstände der Talsperren seien für die Jahreszeit normal, für die angeschlossenen Wasserwerke stehe „ein ausreichender Wasservorrat“ zur Verfügung. Auch in Düsseldorf und Mönchengladbach droht keine Wasserknappheit.

„Wir haben genug Grundwasser, um alle in Mönchengladbach zu versorgen“, sagt Detlef Schumacher, Geschäftsführer des städtischen Versorgers Niederrhein Wasser (NEW). „Düsseldorf ist wasser-sicher“, sagt eine Sprecherin der Landeshauptstadt. Das Trinkwasser der Landeshauptstadt stammt zu drei Vierteln aus dem Rhein und zu einem Viertel aus Grundwasservorräten. An heißen Tagen werde aber deutlich mehr verbraucht als üblich. Am vergangenen Mittwoch wurden etwa 206.000 Kubikmeter Wasser verbraucht, erklärt die Sprecherin, normalerweise seien es rund 145.000 Kubikmeter. Grundsätzlich habe sich aber in der Stadt ein Bewusstsein dafür entwickelt, mit der Ressource sparsam umzugehen: „In den 70ern hat jeder Düsseldorfer pro Tag durchschnittlich 180 Liter Trinkwasser verbraucht – heute sind es 122 Liter.“