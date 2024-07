Auf B 55 Auto überschlägt sich nach Kollision – 26-Jährige tot

Eine 26-jährige Autofahrerin ist nach einem Verkehrsunfall in Gummersbach (Oberbergischer Kreis) ihren schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die zuständige Kölner Polizei am Sonntagvormittag mit. Die Frau sei am frühen Freitagabend mit ihrem Wagen auf der B55 in der Anschlussstelle Derschlag von der Straße abgekommen und mit einer Schutzplanke kollidiert. Danach habe sich das Auto mehrfach überschlagen.