Das darf rein Kontrolleure werfen Blick in die Biotonne

Zwischen dem 18. und 29. September steht eine Mülltonne bei vielen Abfallbetrieben besonders im Fokus: die Biotonne. In diesem Zeitraum findet eine bundesweite Informations- und Aufklärungskampagne der deutschen Abfallgesellschaften zur Verringerung von Störstoffen im Bioabfall statt. Unter dem Motto #wirfürbio sollen in verschiedenen Städten und Kreisen die Biomülltonnen darauf kontrolliert werden, ob Fremdmaterial wie etwa Plastiktüten oder nicht kompostierbare Stoffe darin entsorgt werden. Die Aktion startete 2018 in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. In den vergangenen Jahren beteiligten sich aber auch Kommunen aus Sachsen-Anhalt, Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.