Fall Attendorn : Verwandten ist Kontakt zu befreitem Mädchen untersagt

Foto: dpa/Markus Klümper 6 Bilder Mädchen in Attendorn offenbar jahrelang eingesperrt

Attendorn Die Achtjährige, die mutmaßlich über Jahre in einem Haus im Sauerländischen Attendorn festgehalten wurde, darf derzeit von ihren Verwandten nicht bei ihrer Pflegefamilie besucht oder kontaktiert werden. Derweil laufen die Ermittlungen, auch der physische und psychische Zustand des Kindes steht im Fokus.

Es gebe Überlegungen, wie man in der Sache weiter verfahre, sagte der Fachbereichsleiter des Jugendamts im Kreis Olpe, Michael Färber, am Dienstag. Im Mittelpunkt stehe die Frage: „Was will das Kind?“

Kostenpflichtiger Inhalt Das Mädchen soll von seiner Mutter und seinen Großeltern fast sein gesamtes Leben lang, beinahe sieben Jahre, in deren Haus in Attendorn (Kreis Olpe) festgehalten worden sein. Im September wurde die Achtjährige befreit. Der Fall wurde durch einen Bericht des „Sauerlandkuriers“ Anfang November öffentlich.

Das Kind sei jetzt in guten Händen, betonte Färber. Es sei bei einer Pflegefamilie untergebracht. Diese wird unter anderem von einer „Ergänzungspflegerin“ des Jugendamts unterstützt. Man habe großes Interesse, das Kind jetzt zu schützen - auch vor der Öffentlichkeit, sagte Färber.

Die Staatsanwaltschaft Siegen ermittelt gegen die Mutter und die Großeltern wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung und der Misshandlung von Schutzbefohlenen. Sie geht davon aus, dass sie dem Mädchen fast sieben Jahre lang nicht ermöglicht hatten, „am Leben teilzunehmen“.

Die Ermittlungen erstrecken sich auch auf die physischen und psychischen Folgen der isolation. Dieses hatte laut Färber seit Oktober 2020 einzelne anonyme Hinweise bekommen, dass sich die Mutter in dem Haus in Attendorn und nicht wie von ihr angegeben in Italien aufhält. Entscheidend gehandelt wurde aber erst nach einem Hinweis eines Ehepaars im Juli 2022. Laut Oberstaatsanwalt Patrick Baron von Grotthuss könnte möglicherweise in Richtung Körperverletzung durch Unterlassen ermittelt werden.

Auch die Frage nach psychischen und physischen Auswirkungen der Isolation stellt sich immer dringlicher.

Nach Einschätzung von Kinder- und Jugendarzt Axel Gerschlauer, Landespressesprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) in NRW, ist mit gesundheitlichen Folgen zu rechnen. „Da ist eine große Palette an körperlichen und psychiatrischen Erkrankungen oder Problemen möglich“, so der Arzt. Es müsse ein genaues Augenmerk auf Sprachentwicklung, Sozialverhalten und die motorische Entwicklung gelegt werden. „Wie ist sie ernährt worden, wenn sie wirklich nur im Haus war und kein Sonnenlicht abbekommen hat, wie sind die Knochen entwickelt, weil man braucht Sonnenlicht für eine gesunde Knochenentwicklung.“ Gerschlauer fügte auch hinzu, dass eine seriöse Aussage über den körperlichen und psychischen Zustand des Kindes ohne Untersuchung aus der Ferne nicht möglich sei. „Wir wissen nicht, wie die individuelle Reaktion dieses Kindes auf diese unnatürliche Situation aussieht.“

Auch der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut Ralph Schliewenz hob die Bedeutung des Kontakts unter Gleichaltrigen hervor. „Sich zu messen, sich zu vergleichen, quasi auf Augenhöhe zu wachsen“, sagte er, sei sehr wichtig für die Entwicklung und das Vorankommen unter Gleichaltrigen.

Als Beispiel für ein mögliches Problem nannte er emotionale Vernachlässigung. Sie wirke sich so aus, dass betroffene Kinder keine angemessene Form von Emotionsregulation vermittelt bekommen. „Und Gefühle, die nicht reguliert werden können, die machen uns aggressiv.“ Aggressivität wiederum, mit der man nicht gelernt habe umzugehen, könne schnell in Gewalt umschlagen - gegen andere und gegen sich selbst.

Der Psychologe ist allerdings optimistisch: Solche Beeinträchtigungen seien keine lebenslangen Diagnosen, „da gibt es auch gute therapeutische Ansätze, Dinge zu verändern“, sagte er.

