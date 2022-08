Nach umfangreichen Ermittlungen : Polizei hebt Waffenlager von 69-Jährigem aus

In Attendorn entdeckten Polizisten bei einme 69-Jährigen mehrere Waffen und Munition (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Attendorn In Attendorn hat die Polizei das Waffenlager eines 69-Jährigen ausgehoben. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Die Polizei ist bei einem 69-Jährigen in Attendorn im Kreis Olpe auf diverse Waffen, Waffenteile und Munition gestoßen. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit, nachdem es an der Wohnanschrift des Mannes eine Durchsuchung gegeben hatte. Der Grund: der Verdacht, dass der 69-Jährige im Besitz von Kriegswaffen, Kriegswaffenteile, Kriegswaffenmunition und weiterer Waffen sein könnte. Zuvor waren umfangreiche Ermittlungen gelaufen.