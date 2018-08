Attake mit Beil in Kerpen: Verdächtiger war Ex-Freund des Opfers

Polizei in Kerpen geht von Beziehungstat aus

Kerpen Vor einem Supermarkt in Kerpen soll ein Mann plötzlich andere Menschen mit einem Beil angegriffen haben - und erst eine Frau, dann einen Mann schwer verletzt haben. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Der Verdächtige ist laut Polizei der Ex-Freund des Opfers.

Vermutlich aus Eifersucht hat der 43-Jährige am Freitag auf einem Supermarktparkplatz in Kerpen bei Köln seine Ex-Freundin und ihren neuen Partner mit einem Beil angegriffen und schwer verletzt. Am Samstag muss sich der Mann voraussichtlich vor dem Haftrichter rechtfertigen.