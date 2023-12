Endlager Konrad nun länger in Betrieb Atommüllager in Beverungen wird nicht gebaut

Ein Mitarbeiter steht im Schacht Konrad unter Tage am Füllort, an dem ab den 2030er die atomaren Abfälle in den Schacht kommen. Dasgeplante Bereitstellungslager für Atommüll im nordrhein-westfälischen Beverungen soll hingegen nicht gebaut werden.

Foto: dpa/Julian Stratenschulte