Verkehrsbehinderungen ab dem 23. Januar: 400 US-Militärfahrzeuge durchqueren NRW auf Autobahnen

US-Soldaten reinigen Fahrzeuge im Camp Aachen auf dem US-Truppenübungsplatz in Grafenwöhr (Symbolbild). Foto: dpa/Ronald Lee

Düsseldorf Im Rahmen der Militäroperation „Atlantic Resolve“ tauschen die USA eine komplette Kampfbrigade in Osteuropa aus. Ihr Weg führt dabei von Rotterdam durch Nordrhein-Westfalen in Richtung Polen.

Wie das Landeskommando Nordrhein-Westfalen der Bundeswehr mitteilte, erfolgt die Ablösung der 1.gepanzerten Brigade der 1. US-Kavalleriedivision aus Fort Hood in Texas durch die 1.gepanzerte Brigade der 1. US-Infanteriedivision aus Fort Riley in Kansas. Die militärischen Fahrzeuge kommen auf dem Seeweg nach Europa und werden im belgischen Hafen Antwerpen am 23. Januar ausgeladen.