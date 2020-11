Blick ins Universum : Landtag will sich für Einstein-Teleskop stark machen

Düsseldorf Ein Blick zurück in die Anfänge des Universums: Mit Hilfe eines Gravitationswellen-Observatoriums soll das später einmal möglich sein. Ein Standort für das Zukunftsprojekt könnte das Dreiländereck bei Aachen sein. Vier Landtagsfraktionen wollen das.

Das Dreiländereck bei Aachen könnte Standort eines internationalen Großprojekts der Astrophysik werden: Für die Ansiedlung eines Gravitationswellendetektors in der Region, eines sogenannten Einstein-Teleskops, machen sich in einem gemeinsamen Antrag an den nordrhein-westfälischen Landtag die Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Grünen stark. Das Papier sollte am Mittwochabend im Landtag behandelt werden.