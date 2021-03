Impfstopp mit Astrazeneca : „Warum soll ich nochmal Astrazeneca nehmen?“

Zahnärztin Alexa von Gienanth in ihrer Düsseldorfer Praxis. Sie hält nicht viel Astrazeneca. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Düsseldorfer Zahnärztin Alexa von Gienanth hat bereits eine Spritze mit Astrazeneca bekommen; eine zweite will sie auf keinen Fall mehr nehmen. Sie ist erlichtert, dass es nun einen Impfstopp für das Präparat gibt.

Alexa von Gienanth ist erleichtert über den vorläufigen Stopp von Corona-Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca. „Ich hatte meine erste Impfung mit dem Stoff Ende Februar; meine zweite war vorgesehen für Ende April“, sagt die Leiterin des Dental Centrum Düsseldorf. Selbst wenn Astrazeneca wieder zugelassen werden sollte, will sie ihre zweite Spritze nicht mehr mit diesem Impfstoff verabreicht bekommen. „Die Nebenwirkungen beim ersten Mal waren zu heftig. Ich hatte anschließend Schwindel, Schüttelfrost, Gliederschmerzen, Herzrasen und fühlte mich total erschöpft, so dass ich fast nicht mehr aus dem Bett aufstehen konnte“, sagt sie. „Ich war insgesamt zwei Tage krank – und das komischerweise erst nach einer Woche.“

Impfungen mit Astrazeneca sind als Vorsichtsmaßnahme vorerst gestoppt. Hintergrund waren Berichte über Blutgerinnsel in zeitlichem Zusammenhang mit dem Impfprozess. Nachdem Deutschland am Montag Impfungen mit Astrazeneca ausgesetzt hat, ist die Verunsicherung bei vielen Menschen groß. Besonders Betroffene, die bereits einmal mit dem Stoff geimpft worden sind und eigentlich noch eine zweite Spritze bekommen müssten, wissen nicht, was genau sie nun machen sollen. Die meisten haben von ihren Gesundheitsämtern nur die Nachricht bekommen, dass die Termine mit Astrazeneca vorläufig nicht mehr stattfinden.

28 Personen arbeiten bei von Gienanth in der Praxis; nur sieben haben sich überhaupt bereit erklärt, sich mit Astranzeneca impfen zu lassen. „Ich habe damals zu meinen Kollegen noch gesagt, dass sie dann sehen können, dass man keine Sorge vor Nebenwirkungen haben muss und mit dem Impfstoff alles gut laufen wird“, sagt von Gienanth. Aber es kam anders. „Tatsächlich war es so, dass alle sieben, die sich haben impfen lassen, hinterher krank und nicht arbeitsfähig waren – zwischen einem Tag und einer Woche. Sie klagten allesamt unter anderem über Unterleibschmerzen, hohes Fieber und Schüttelfrost. „Einer bekam sogar richtig massive Hautausschläge“, so die Zahnärztin.

Die EMA arbeitet an einer erneuerten Bewertung des Astrazeneca-Produkts. Die Sicherheitsexperten wollen am Donnerstag über mögliche weitere Schritte entscheiden. In Deutschland hatte das für die Impfstoff-Sicherheit zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) eine Aussetzung der Impfungen empfohlen. Dessen Präsident Klaus Cichutek erklärte in der ARD, von sieben in Deutschland gemeldeten Fällen mit Thrombosen der Hirnvenen im zeitlichen Zusammenhang zur Impfung verliefen drei tödlich.

Vom Gesundheitsamt ist von Gienanth schon informiert worden, dass die Impfungen mit Astrazeneca ausgesetzt werden. Mehr aber habe in der Mail des Amtes nicht gestanden. Die Zahnärztin möchte nicht falsch verstanden werden. „Ich bin ganz klar für das Impfen“, sagt sie. Es sei wichtig, dass dadurch eine Herdenimmunität erzeugt werde. Als Medizinerin sei ihr auch völlig bewusst, dass ein Impfstoff, der so schnell auf den Markt gekommen ist, noch nicht ausgereift sein könne und es mehr Nebenwirkungen geben könnte als bei anderen Impfungen. „Aber ich selbst möchte ja auch meinen Patienten die bestmögliche Behandlung anbieten. Und beim Impfen möchte ich für meine Familie, meine Kollegen und mich selbst eben auch die beste Therapie haben. Und das geht nicht mit Astrazeneca.“

Sabrina Petschke arbeitet im Düsseldorfer Dental Centrum. Sie ist eine der sieben Mitarbeiter, die sich mit Astrazeneca impfen haben lassen; auch sie müsste noch eine zweite Spritze bekommen. „Ich kam im Vergleich zu meinen Kollegen noch am glimpflichsten davon“, sagt sie. „Ich habe nur Gliederschmerzen, Kopfschmerzen und bis zu 40 Grad hohes Fieber gehabt.“ Was sie jetzt macht, weiß sie noch nicht genau. Mit Astrazeneca will sie sich aber nicht ein zweites Mal impfen lassen. Das Vertrauen sei nun endgültig verloren. „Das ist so schade. Ich habe mich ja auch impfen lassen, damit ich meine Familie schütze“, sagt sie.

Von Gienanth ist aber nicht nur wegen der massiven Nebenwirkungen, die bei ihr aufgetreten sind, und des vorläufigen Impfstopps gegenüber Astrazeneca skeptisch eingestellt. „Auch wenn die Impfung damit nicht vorläufig eingestellt worden ist, hätte ich die zweite Spritze damit nicht mehr genommen. Ich nehme den zweiten Termin Ende April also nicht wahr“, sagt sie. Viele Kollegen und Freunde von ihr, darunter Chefärzte, hätten ihr berichtet, dass bei den anderen Impfstoffen deutlich weniger Nebenwirkungen auftreten würden. „Also warum soll ich nochmal Astrazeneca nehmen?“

(csh)