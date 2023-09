Eingewandertes Insekt Fast 100 bestätigte Sichtungen der Asiatischen Hornisse in NRW

Die erste Sichtung in NRW stammt aus dem Jahr 2020. Dabei handelte es sich um einen Einzelfund im Kreis Heinsberg im Grenzbereich zu den Niederlanden. Die ersten Nester sind im Jahr 2022 in NRW gefunden worden. Insgesamt gab es 2022 neun bestätigte Beobachtungen in NRW. In den vergangenen Wochen gingen etwa Sichtungsmeldungen aus Waltrop im Kreis Recklinghausen, aus Wuppertal und aus Mönchengladbach ein, die bestätigt sind. Die bisher nordöstlichste bestätigte Sichtung in NRW stammt aus der Gemeinde Hüllhorst im Kreis Minden-Lübbecke.