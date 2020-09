Haftbefehl gegen 32-Jährigen : Arzt wegen des Verdachts von Sexualstraftaten in Bielefeld in U-Haft

Bielefeld Ein Arzt in Bielefeld wird verdächtigt, sich sexuell an Patientinnen vergangen zu haben. Er kam am Dienstag in Untersuchungshaft. Die Klinik will alles tun, um zur Aufklärung beizutragen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Arzt sitzt in Bielefeld wegen des Verdachts von Sexualstraftaten an Patientinnen in Untersuchungshaft. Es gehe um Vorwürfe „im Rahmen seiner ärztlichen Tätigkeit“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bielefeld am Mittwoch. Der 32 Jahre alte Mediziner sei am Montag festgenommen worden, am Dienstag habe das Amtsgericht Haftbefehl erlassen. Weitere Angaben machte der Sprecher wegen der laufenden Ermittlungen nicht. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Das Evangelische Krankenhaus Bethel, in dem der Arzt früher beschäftigt war, berichtete, dass der Mediziner bei einer MRT-Untersuchung vorsätzlich ein Medikament verabreicht haben soll, das nicht den Richtlinien entsprach. Der Mann sei sofort freigestellt worden, die Klinik habe den Behörden alle Dokumente und Informationen zu dem Vorfall übergeben. Der Arzt habe inzwischen das Arbeitsverhältnis von sich aus beendet.

Zunächst sei man nicht von einer schweren Straftat ausgegangen, so die Klinik. Nun habe das Krankenhaus bestürzt von der offensichtlich neuen Beweislage und der Festnahme des Mannes erfahren. Die Klinik werde alles tun, um zu einer schnellen Aufklärung beizutragen, erklärte ihr Geschäftsführer Matthias Ernst.

(chal/dpa)