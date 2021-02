Armuts- und Reichtumsbericht : So viel verdienen Menschen in NRW im Durchschnitt

So viel verdienen Menschen in NRW im Durchschnitt

Düsseldorf Der Armuts- und Reichtumsbericht für NRW zeigt weiterhin eine große Einkommensschere. Im Ruhrgebiet leben immer noch die Menschen mit dem geringsten verfügbaren Durchschnittseinkommen. Am wohlhabendsten sind Menschen im Kreis Olpe.

Die Einkommensentwicklung ist in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu Gesamt-Westdeutschland weiterhin unterdurchschnittlich. Das geht aus dem jüngsten NRW-Sozialbericht hervor, mit dem sich der Gesundheitsausschuss des Düsseldorfer Landtags an diesem Mittwoch befassen wird.

Dabei gebe es starke örtliche Abweichungen, heißt es in dem 616 Seiten starken „Armuts- und Reichtumsbericht“, den das NRW-Sozialministerium einmal pro Legislaturperiode vorzulegen hat: „Am höchsten war das verfügbare Einkommen 2017 im Kreis Olpe mit 28.044 Euro und am niedrigsten in Gelsenkirchen mit 16.312 Euro.“ Der westdeutsche Durchschnitt habe bei 23.283 Euro gelegen, Berlin ist in diese Statistik nicht einbezogen. In NRW lag das verfügbare Einkommen im Durchschnitt bei 22.263 Euro - immerhin ein Plus von 4,2 Prozent im Vergleich zu 2013.