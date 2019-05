Finanzielle Mittel verdoppelt : Laschet will Gamer in NRW fördern

Köln Ministerpräsident Laschet betrachtet die Games-Branche als ein Schlüsselfeld für Nordrhein-Westfalen. Deshalb trifft er sich einmal im Jahr mit Spiele-Entwicklern. Wobei der Regierungschef zugibt: Er selbst ist nicht der große Gamer.

Die schwarz-gelbe Landesregierung will die Games-Branche in Nordrhein-Westfalen künftig noch stärker fördern. „Wir erleben, welche großen Zuwachsraten weltweit Games haben“, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag in der Ausbildungseinrichtung „Cologne Game Lab“ der Technischen Hochschule Köln. „Wir haben einen Riesen-Nachholbedarf in Nordrhein-Westfalen.“ Gleichzeitig gebe es aber auch ein großes Potenzial. Deshalb habe die Landesregierung ihre Fördermittel für den Wirtschaftszweig in diesem Jahr auf drei Millionen Euro verdoppelt. Das sei jetzt mehr als in jedem anderen Bundesland.