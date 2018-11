Diesel-Streit: Laschet will Fahrverbot auf A40 noch verhindern

Laschet will Fahrverbot auf A40 noch verhindern

Die A40 in Essen: Hier soll ab 2019 ein Dieselfahrverbot gelten. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf NRW-Ministerpräsident Armin Laschet will juristisch gegen die angeordneten Diesel-Fahrverbote vorgehen. Die flächendeckende Sperrung der Stadt Essen inklusive der A40 sei nicht verhältnismäßig.

Das sagte Laschet der Deutschen Presse-Agentur dpa in Berlin.„Diese Rechtsauffassung wollen wir jetzt vor dem Oberverwaltungsgericht noch einmal überprüfen lassen. Am Ende entscheiden Gerichte. Aber ich will alles nutzen, jedes juristische Mittel nutzen, damit es nicht zu Fahrverboten kommt.“