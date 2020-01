Ehre für Rolf Abrahamsohn : 94-jähriger Holocaust-Überlebender bekommt NRW-Verdienstorden

Düsseldorf/Marl Der Holocaust-Überlebende Rolf Abrahamsohn hat den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen erhalten. Abrahams überragender Verdienst zeige sich „in der menschlichen Größe und Kraft“, mit der er die Erinnerung an die Nazi-Diktatur wachhalte.

„Ohne das herausragende Engagement von Rolf Abrahamsohn wäre das jüdische Leben im Ruhrgebiet nicht das gleiche, wie wir es heute vorfinden“, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Montag in seiner Laudatio in Marl. Gemeinsam mit anderen Holocaust-Überlebenden habe der 94-Jährige jüdisches Leben im Ruhrgebiet und in Nordrhein-Westfalen erst wieder möglich gemacht.