Polizei in NRW : Schutzmaßnahmen für Laschet nach Sicherheitspanne

Aachen Bei der Polizei in NRW hat es eine Sicherheitspanne gegeben. Für Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und seine Familie mussten deshalb Schutzvorkehrungen getroffen werden.

Demnach habe ein Bürger am Montag in Aachen einen USB-Stick gefunden, auf dem sich nach erster Bewertung der Polizei sicherheitsrelevante Dateien befanden. „Dabei handelt es sich um persönliche, aber frei zugängliche Angaben zu Laschet“, hieß es. Der Bürger habe den Stick noch am Montag zur Polizei in Aachen gebracht. Am Dienstagabend habe die Polizei in Köln die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Datenträger wurde zweifelsfrei zugeordnet. Bei den gespeicherten Daten soll es sich konkret handeln um „frei recherchierbare und zugängliche Informationen, die Grundlage eines fiktiven Übungsszenarios einer Fortbildung von Beamten des Landeskriminalamtes NRW waren“. Der Verlust des Datenträgers werde im Landeskriminalamt NRW intern nachbereitet. Mögliche disziplinarrechtliche Maßnahmen gegen beteiligte Beamte werden geprüft.