Forderungen an die NRW-Landesregierung : Wie Insekten in NRW für Millionen-Schäden sorgen

Wie Insekten in NRW für Millionen-Schäden sorgen

Forderungen an die NRW-Landesregierung

Borkenkäfer sind in der Rinde einer Fichte zu sehen (Archivbild). Foto: dpa/Swen Pförtner

Düsseldorf Er ist um ein vielfaches kleiner als eine Ein-Cent-Münze - kann aber viel Schaden anrichten: der Borkenkäfer. Abhilfe sollen nun Landesgelder schaffen.

Die Tiere vermehren sich vor allem gerne in kränkelnden Fichten, greifen aber auch die noch gesunden Bäume an. „Sie legen ihre Eier in die Rinde der Bäume“, beschreibt ein Sprecher des Waldbauernverbands das Problem. „Bei einem normalen Jahresverlauf können sich die Bäume selbst gegen die Käfer wehren“, sagt er. Wenn es viel regnet, die Luft feuchter ist und kälter wird, sterben die Tiere. Wegen der langen Dürre im Sommer 2018 sei das jedoch nicht passiert. 90 Prozent der Borkenkäferpopulation haben das vergangene Jahr überlebt.