ARD-Doku Die Kryptoqueen und das Geschäft mit der Hoffnung

Ruja Ignatova vermarktete ihre One-Coin-Währung als „Bitcoin-Killer“ und lud zu riesigen Werbeevents ein. Sie versprach den Käufern, reich zu werden. In Deutschland glaubten rund 60.000 Menschen an die neue Kryptowährung, weltweit investierten mehr als drei Millionen. Die WDR-Doku zeigt die weitreichenden Folgen: In Uganda etwa verlor eine Familie sämtliche Ersparnisse durch die Investition. Während Ignatova in London bis zu 100.000 Pfund täglich beim Shoppen ausgab, wie ihre Freundin in der Doku erzählt.