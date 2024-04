50 Jahre „Waterloo“ Abba – Vom ESC-Triumph auf den Pop-Olymp

Rückblickend gelang das Abba zwar sehr gut, der Weg war aber steiniger als angenommen. So sahen viele in Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad zunächst nur vier Musikerinnen und Musiker in kitschig-absurden Kostümen, zwei verliebte, aber musikalisch unbedarfte Paare aus Pop-Bullerbü, die es in die weite Welt hinauszog. Rogan unterstreicht das mit Szenen aus den Anfängen der Band, alles wirkte harmonisch, die Chemie der vier untereinander schien perfekt, fast märchenhaft. Für viele wohl zu schön, um wahr zu sein – obwohl die Geschichte stimmte.