Archäologie in NRW Zeugnisse mittelalterlicher Landgewinnung in Wiedenbrück entdeckt

Für die Wiedenbrücker Stadtgeschichte öffne der Ausgrabungsbefund ein „Fenster in die spannende, von Wachstum geprägte Zeit“ vor rund 800 Jahren, erklärte LWL-Fachmann Sven Spiong von der Außenstelle Bielefeld. „Die aufwändige Holzkonstruktion wurde wahrscheinlich im Zuge der Errichtung der Neustadt kurz vor der Mitte des 13. Jahrhunderts angelegt, um eine seit jeher siedlungsungünstige, östlich eines Altarms der Ems gelegene torfige Senke nutzbar zu machen.“ Solche mittelalterlichen Landgewinnungs- und Nachverdichtungsmaßnahmen in Städten seien immer wieder zu beobachten, in jüngster Zeit zum Beispiel auch in Minden oder Rietberg.