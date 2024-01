Arbeitslosigkeit in NRW „Arbeitsmarkt in NRW bleibt weiterhin robust, trotz Herausforderungen“

Regional gibt es in NRW große Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt. In den meisten Regionen legte die Arbeitslosigkeit zum Jahresende im Vergleich zum Vormonat leicht zu. In Südwestfalen lag die Quote im Dezember bei 5,7 Prozent, in Münsterland bei 4,7 Prozent, in Ostwestfalen-Lippe bei 5,8 Prozent und im Rheinland bei 6,9 Prozent. Im Ruhrgebiet wurden unverändert 9,8 Prozent verzeichnet. Nur im Bergischen Land sank die Arbeitslosenquote leicht auf 6,9 Prozent.