Münsterland hat die besten Zahlen : Arbeitslosenzahl in NRW sinkt auf niedrigsten Stand des Jahres

Düsseldorf Die Zahl der Arbeitslosen ist in Nordrhein-Westfalen im Dezember auf den niedrigsten Stand des Jahres gefallen. Erstmals seit Beginn der Erhebung im Jahr 1982 sank die Zahl der Arbeitslosen unter 25 Jahren in Nordrhein-Westfalen unter die Marke von 50.000.

Ein Vergleich mit dem Vorjahr zeigt, wie sehr sich die Situation am Arbeitsmarkt in Nordrhein-Westfalen in den letzten 12 Monaten trotz der anhaltenden Corona-Pandemie verbessert hat. Seit Dezember 2020 sank die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen im bevölkerungsreichsten Bundesland um gut 83.000 oder 11,3 Prozent.

Die regionalen Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt in NRW waren weiter beträchtlich. Am niedrigsten war die Arbeitslosenquote im Dezember mit 3,6 Prozent im Münsterland. In Südwestfalen lag sie bei 4,9 und in Ostwestfalen-Lippe bei 5,0 Prozent. Deutlich höher war die Arbeitslosenquote mit jeweils 6,6 Prozent im Rheinland und im Bergischen Land, am höchsten im Ruhrgebiet mit 9,2 Prozent.