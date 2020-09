Arbeitskampf in NRW : Verdi streikt in Duisburg und Remscheid

Düsseldorf Nach dem Scheitern der zweiten Verhandlungsrunde für Bund und Kommunen ruft Verdi am Dienstag zu Warnstreiks auf. In Nordrhein-Westfalen sind auch Unna und Gütersloh betroffen.

Der Tarifstreit im öffentlichen Dienst kocht hoch. Auch in Nordrhein-Westfalen müssen sich Bürger ab Dienstag auf Einschränkungen gefasst machen. Betroffen von ersten ganztägigen betriebsnahen Arbeitsniederlegungen sind Duisburg, Remscheid, Unna und Gütersloh, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. In Gütersloh werden etwa das städtische Klinikum, die Stadtverwaltung und städtische Kindertagesstätten bestreikt. Am Mittwoch sollen sich Beschäftigte mehrerer Kliniken im Kreis Minden-Lübbecke an dem Warnstreik beteiligen.