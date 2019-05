Studie für NRW : Arbeitnehmer mit Suchtrisiko sind doppelt so oft krank

Düsseldorf Laut einer neuen Studie haben Zehntausende Arbeitnehmer in Nordrhein-Westfalen einen riskanten Konsum von Alkohol, Zigaretten oder Computerspielen. Die Folgen für die Arbeitswelt sind gewaltig.

Zehntausende Arbeitnehmer in Nordrhein-Westfalen haben laut einer Studie einen riskanten Konsum von Alkohol, Zigaretten oder Computerspielen. Dies habe erhebliche Folgen für die Arbeitswelt, erklärte die Krankenkasse DAK-Gesundheit in Düsseldorf: „Der Krankenstand bei betroffenen Erwerbstätigen ist doppelt so hoch.“ Auch seien sie häufiger unkonzentriert bei der Arbeit oder kämen zu spät.

Die Daten stammen aus dem aktuellen DAK-Gesundheitsreport „Sucht 4.0 in NRW“, der am Dienstag in Düsseldorf vorgestellt wurde. Dafür wurden in Nordrhein-Westfalen 1082 Arbeitnehmer befragt - bundesweit waren es 5600 - und mit dem Wissen der Krankenkasse etwa aus Krankschreibungen zusammengefasst.