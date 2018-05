Arbeitgeber haben bei Tattoos Mitspracherecht

Düsseldorf Ein Polizist mit einer Tätowierung auf dem Unterarm strahlt nicht genug Autorität aus, sagt das Land NRW. Deshalb wollte es einen Polizei-Anwärter entlassen. Sind Tattoos im Jahr 2018 noch nicht normal?

Für Daniel Hautumm, Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Düsseldorf, ist die Sache eindeutig: „Bei Tätowierungen, die nicht sichtbar sind, hat der Arbeitgeber keine Handhabe.“ Anders sei es aber bei denen, die zu sehen sind. „Da hat er schon Mitspracherecht. Schließlich repräsentiert der Mitarbeiter den Arbeitgeber, deshalb hat dieser ein berechtigtes Interesse daran, dass das Erscheinungsbild stimmt“, sagt Hautumm. Es kommt aber immer auf den jeweiligen Beruf an. „Bei Lehrern könnte es Schwierigkeiten geben mit Tätowierungen, die sichtbar sind“, sagt er. „Weil es sich bei ihnen um Autoritätspersonen mit Vorbildfunktion handelt.“

In der Sparkasse ist ein konservatives Erscheinungsbild erwünscht

In der Stadtsparkasse haben die Mitarbeiter laut Meyer keine sichtbaren Tattoos. „Ein konservatives Erscheinungsbild ist in Düsseldorf gefragt und ein Tattoo gehört nicht dazu“, sagt er. „Die Kunden erwarten ein entsprechendes Auftreten, auch die jüngere Kundschaft.“

Die Lufthansa sieht es genauso: „Solange die Tätowierungen und Piercings nicht sichtbar sind, dürfen Mitarbeiter welche haben“, sagt Sprecher Michael Lamberty. Wenn Flugbegleiter Tattoos haben, können sie diese mit ihrer Uniform verdecken. Sie dürfen nämlich lange Ärmel oder Hosen tragen. Tattoos an Händen oder im Gesicht seien aber nicht erlaubt. „Wir wollen nicht, dass Fluggäste davon irritiert sind“, sagt Lamberty.

In der Kita sind Tätowierungen bei Erziehern kein Problem

Auch in der evangelischen Kita an der Gottfried-Hötzel-Straße im Düsseldorfer Stadtteil Heerdt sind Bewerber mit Tätowierungen willkommen. „Es kommt auf die Qualifikation an und darauf, ob jemand teamfähig ist“, sagt Kita-Leiterin Cornelia Urban. „Es ist die Privatsache unserer Erzieher, ob sie tätowiert sind oder nicht.“