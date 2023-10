Was Pendler jetzt wissen müssen Kurz und kompakt – das Wichtigste zur zehntägigen Sperrung der A40-Rheinbrücke

Die Autobahn A40 verbindet das Ruhrgebiet mit dem Niederrhein und den Niederlanden, und sie ist eine der wichtigsten Verkehrsadern der Region. Doch die dortige mehr als 50 Jahre alte Duisburger Rheinbrücke Neuenkamp ist bekanntlich längst an ihrer Belastungsgrenze angekommen und wird bald gegen einen Neubau ersetzt. Dafür muss am Freitagabend an für zehn Tage die Brücke komplett gesperrt werden. Was Autofahrer jetzt wissen müssen.