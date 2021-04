Wechselhaftes April-Wetter : Schnee, Regen und Gewitter in NRW – Temperatur sinkt weiter

Ein Mann geht mit einem Regenschirm (Symbolfoto). Foto: dpa/Andreas Arnold

Essen/Düsseldorf Der launische April macht seinem Ruf alle Ehre: Auch in den Tagen nach Ostern müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf frostiges und nasses Wetter einstellen – auch Schnee ist möglich.

„Es kommt arktische Polarluft auf uns zu“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes in Essen am Montag. „Das bedeutet Schauer und Gewitter für heute und morgen.“ Besonders in den tiefen Lagen könne auch Schnee oder Schneeregen fallen. In der Nacht rechnet die Wetterexpertin vereinzelt mit Glätte.

Auch die Temperaturen sinken weiter. „Wir werden in den nächsten Tagen keine zehn Grad mehr erreichen“, sagte die Meteorologin. Am Montag pendeln die Höchsttemperaturen demnach zwischen sechs und sieben Grad. Im Bergland wird es kühler mit vier bis fünf Grad. Dazu kommt ein frischer Wind.

Das Wetter hat wohl auch die Menschen in ihr Zuhause getrieben. Laut den Polizeistationen in Köln und Düsseldorf sind die erwarteten Menschenansammlungen am Rhein ausgeblieben. Es habe einzelne Verstöße gegeben, aber nichts Außergewöhnliches, sagte ein Polizeisprecher aus Köln am Montag. Auch im Sauerland gab es keinen Ansturm auf die sonst beliebten Ausflugsziele. „Wir hatten keine überfüllten Parkplätze oder Menschenmassen“, sagte ein Sprecher der Polizei Hochsauerlandkreis.

Auch in den kommenden Tagen lädt das Wetter in NRW nicht zu langen Spaziergängen ein. Am Dienstag kann zwischen den Schauern zwar auch mal die Sonne herausschauen. Dabei bleibt es jedoch kühl mit sechs bis acht Grad. Auch der Mittwoch zeigt sich stark bewölkt mit Schneeschauern. Am Nachmittag ziehen im Flachland Regen- oder Graupelschauer bei maximal acht Grad auf.

Das wechselhafte Wetter ist laut der Wetterexpertin nicht ungewöhnlich für den April: „Da treffen die kalten Luftmassen aus dem Norden und die warmen Luftmassen aus dem Süden aufeinander.“ Das führe zu den sprunghaften Wetterumschwüngen.

(siev/dpa)