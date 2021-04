Nach Angebot in Koblenz : Apothekerkammer warnt vor „Globuli aus Covid-19-Impfstoff“

Düsseldorf/Koblenz Eine Apotheke in Koblenz bietet homöopathische Mittel an, die nach eigenen Angaben auf dem Impfstoff von Pfizer/Biontech basieren. Die Apothekerkammer Westfalen-Lippe kritisiert das scharf.

Zum Thema Homöopathie findet man aktuell bei der Apotheke noch Folgendes: „Von Beginn an ist die Homöopathie untrennbar mit der Arbeit der Apotheke verbunden“, heißt es. Man habe eine große Auswahl an solchen Arzneimitteln und ein eigenes Labor, in dem diese nach individuellen Wünschen hergestellt werden können. Unter der Rubrik Aktuelles wurde das neue Angebot so angepriesen: „Wir haben Pfizer/BioNTech Covid-19-Vaccine in potenzierter Form bis D30 als Globuli oder Dilution (zur Ausleitung) vorrätig.“ Dieser Satz ist dort aber nicht mehr zu lesen.