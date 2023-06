Prozess gegen Apothekerin in Köln „Sie dachte nur an sich“

In Begleitung von drei Verteidigern betritt die Apothekerin Jutta B. am Donnerstagmorgen den Saal 142 im Kölner Landgericht. Die 52-jährige zierliche Frau verdeckt ihr Gesicht nicht, sie schaut direkt in die Kameras, die auf sie gerichtet sind. Der Zuschauerbereich ist voller Menschen. Eine Apothekerin, die des versuchten Mordes angeklagt ist, ist ein außergewöhnlicher Fall.